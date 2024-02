Bilstein. Unbekannte Täter verwüsten das Umkleidegebäude im Naturbad Bilstein und versuchen einen Brand zu legen. Die Polizei sucht Zeugen.

Mehrere eingeschlagene Scheiben, verwüstete Räume, beschädigtes oder gestohlenes Handwerksgerät und weitere Straftaten gehen auf das Konto unbekannter Vandalen, die am Wochenende das Naturbad in Bilstein heimsuchten. „Am Samstagnachmittag war noch alles in Ordnung, es muss in der Nacht zum Sonntag oder Montag passiert sein“, so Otto Hoffmann, Vorsitzender des Trägervereins Naturbad Veischedetal, der den Schaden am Montag entdeckte.

Mehr zum Thema

Die unbekannten Täter hatten zunächst die Scheibe am Kassenhäuschen eingeschlagen und waren so in den Gebäudetrakt eingedrungen. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und fanden eine leere Geldkassette. Mit einem aufgefundenen Hammer versuchten sie diese zu öffnen, was aber misslang. Sie nahmen die leere Kassette später mit. Zuvor ließen sie ihren Frust an weiteren Fensterscheiben aus und hinterließen im Kiosk des Bades Chaos und ihre Fäkalien.

Die unbekannten Täter richteten in den Betriebsgebäuden größeren Schaden an. Unter anderem versuchten sie, Feuer zu legen. © privat | Privat

Anschließend drangen sie gewaltsam in eine frühere Betriebswohnung ein, die jetzt als Abstell- und Lagerraum dient, und stahlen mehrere elektrische Geräte, u. a. Heckenscheren. Zum Schluss versuchten sie in dem Raum Feuer zu legen und stellten eine Gasflasche in die Nähe der Flammen. Als Brandbeschleuniger diente offensichtlich ein Lappen, den die Täter mit einer brennbaren Flüssigkeit getränkt hatten. Zum Glück ging das Feuer von selbst aus. Einbruch, Sachbeschädigung, Vandalismus, Diebstahl und versuchte Brandstiftung sind die Straftatbestände, für die sich die Täter, sollten sie gefasst werden, verantworten müssen.

Die kaputte Scheibe des Kassenhauses. Unbekannten Täter richteten in den Betriebsgebäuden großen Schaden an. © privat | Privat

Polizei und Spurensicherung der Kripo waren am Montagnachmittag vor Ort und sicherten Spuren. Möglicherweise setzten die Täter ihren zerstörerischen Beutezug im Ort fort. Am Amtshausplatz in der Dorfmitte wurde ein öffentlich zugänglicher Verkaufsautomat aufgebrochen und geplündert. Im Bereich der Bushaltestelle gibt es ebenfalls Spuren von Brandstiftung.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Die Polizei schließe einen Zusammenhang der Taten nicht aus, so Otto Hoffmann. Der Naturbadverein hat Anzeige gegen unbekannt erstattet. Mitbürger, die in der Nacht zum Sonntag bzw. Montag auffällige Personen im Ort gesehen haben oder andere Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, Tel. (02761) 9269-0.