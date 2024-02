Thieringhausen. Erlös des Weihnachtsmarkts überreicht. Große Freude bei „Warenkorb“ und Elterninitiative krebskranker Kinder über die Rekordspende.

Sonntagmorgen im Jugendheim in Thieringhausen. Rund 30 Menschen kommen zusammen, vom Kleinkind bis zum Senior. Sie sind hier, um einen Schlussstrich zu ziehen – einen Schlussstrich unter den Weihnachtsmarkt 2023, der wie in den Jahren zuvor für viele Besucherinnen und Besucher eine Visite in dem kleinen Dorf lohnend gemacht hat. Denn nachdem alle Kassen ausgezählt und alle Rechnungen bezahlt sind, kommt der Moment, in dem Hermann-Josef Breidebach und seine zahllosen Helferinnen und Helfer zum Verteilen kommen. Und das ist in diesem Jahr rekordverdächtig. Die Summe wird auf zwei Empfänger aufgeteilt: Die Hälfte des Reinerlöses kommt der ökumenischen Initiative „Warenkorb“ zugute, die andere Hälfte erhält die Elterninitiative krebskranker Kinder Siegen.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Und Breidebach macht es spannend: Er lässt die beiden überdimensionalen Schecks, die den Empfängern symbolisch überreicht werden, verdeckt auf dem Tisch liegen und dankt zunächst den Helferinnen und Helfern, die sämtlich ehrenamtlich mit ins Rad gepackt haben, um Glühwein und Waffeln, Reibekuchen und Kaffee, Kaltgetränke und Weihnachtsartikel an den Mann oder die Frau zu bringen. Die, die Buden aufgestellt, den Markt auf- und wieder abgebaut haben. Und dann dreht er die Schecks um. Applaus brandet auf, als er vorliest, dass es 4188,78 Euro gibt – wohlgemerkt: für jeden der beiden Spendenempfängern.

Christiana Enders und Gerlinde Dierig vom „Warenkorb“, der seit längerer Zeit dem bundesweiten Verbund „Tafel“ angeschlossen ist, freuen sich riesig. Sie werden das Geld einsetzen, um haltbare Lebensmittel für ihre Kunden zu kaufen. Gerlinde Dierig erklärt, dass Waren mit Verfalldatum, also Molkereiprodukte und Obst, vergleichsweise häufig gespendet würden, weil diese sonst entsorgt werden müssten. Bei lange haltbaren Grundlebensmitteln jedoch, beispielsweise Nudeln oder Reis, müsse der Verein selbst einkaufen, um die bedürftigen Menschen aus Olpe, Wenden und Drolshagen damit zu versorgen.

Wir können das Mädchen doch nicht mit einer besseren Kirmesperücke in die Schule schicken. Christian Pilz - Elterninitiative krebskranker Kinder Siegen

Einen gleichhohen Scheck nimmt Christian Pilz entgegen. Der unentwegt für die Elterninitiative tätige Pilz berichtet aus der Arbeit des Vereins, der im Einzugsbereich der Kinderklinik Siegen und damit auch dem Kreis Olpe tätig ist. Er schildert Fälle der Arbeit und erklärt, wofür die Initiative Spenden braucht. Das reicht vom Eisbecher, der einem todkranken Kind bei einem Ausflug spendiert wird, bis zur hochwertigen Perücke für das junge Mädchen, das durch eine Chemotherapie seine Haare verloren hat. „Die Kasse zahlt ein paar hundert Euro, aber eine hochwertige Perücke kostet 1700. Da übernehmen wir die Differenz – wir können das Mädchen doch nicht mit einer besseren Kirmesperücke in die Schule schicken.“

Mehr zum Thema

Applaus brandet auf, als Breidebach die Schecks überreicht, und im Saal des Jugendheims ist zu spüren: Der nächste Weihnachtsmarkt wird mit keinem Deut weniger Engagement über die Bühne gehen, und die Thieringhauser werden mit Sicherheit versuchen, den Erlös noch weiter zu steigern. Christian Pilz zeigt sich fast sprachlos: „Es ist unglaublich, was ein Dorf leisten kann.“ Er hat beim vorigen Weihnachtsmarkt selbst mit angepackt, hat Glühwein und Reibekuchen verkauft und sagt: „Wenn ihr mich lasst, dann komme ich dieses Jahr wieder.“ Widerspruch regt sich keiner.