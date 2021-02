Asylunterkunft in Attendorn von Feuer stark beschädigt

Feuer in der Asylunterkunft in Attendorn-Neuenhof. 70 Einsatzkräfte rückten aus.

Attendorn-Neuenhof. Die Asylunterkunft in Neuen stand am Nachmittag in hellen Flammen. Die Bewohner konnten das Haus zum Glück schnell verlassen.

Mit rund 70 Einsatzkräften war die Feuerwehr aus Attendorn, Windhausen und Lichtringhausen am Montagnachmittag zu einem Brand in einer Asylunterkunft in Attendorn-Neuenhof ausgerückt. Kurz nach 15 Uhr hatten die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei das Zweifamilienhaus in der Straße „Hunnebrink“ erreicht. Beim Eintreffen stand die Wohnung im zweiten Obergeschoss in Flammen.

Die 12 Bewohner hatten das Haus schon eigenständig verlassen. Eine Frau war dabei gestützt. Sie musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden. Die Wohnung wurde durch die Flammen stark beschädigt. Das Haus ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Für die zwei betroffenen Familien sucht das Sozialamt nun nach einer Notunterkunft.

Nach ersten Informationen soll das Feuer laut Polizei wahrscheinlich in der Küche im Obergeschoss ausgebrochen sein. Zur Brandursache konnte vor Ort noch keine bestätigte Information gegeben werden. Brandsachermittler der Kriminalpolizei werden die weiteren Ermittlungen übernehmen.

Wegen der möglichen Gefährdung war auch das DRK Attendorn, drei Rettungswagen, ein Notarzt und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst von der Kreisleitstelle in Bewegung gesetzt worden.