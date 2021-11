Attendorn: 15-jähriger Rollerfahrer verletzt sich bei Unfall

Attendorn. Einem 15-jährigen Rollerfahrer ist am Freitag sein Mofa „weggerutscht“. Er stürzte und kollidierte dabei mit einem Auto.

Am Freitag, 19. November, hat sich gegen 17.15 Uhr auf der Mainzer Straße in Attendorn ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 15-Jähriger verletzt wurde. Dieser gab bei der Unfallaufnahme an, dass er mit seinem Roller die Straße in Richtung Saarbrücker Straße befahren hatte. Kurz nachdem er aus dem dort befindlichen Kreisverkehr gefahren war, „rutschte“ ihm sein Mofa weg.

Infolgedessen stürzte er auf die rechte Seite und rutschte mit dem Roller noch gegen einen entgegenkommenden Pkw. Der 15-Jährige suchte im Anschluss an die Unfallaufnahme eigenständig einen Arzt auf. Es entstand Sachschaden sowohl an dem Mofa als auch an dem Pkw im jeweils dreistelligen Eurobereich.

