Ein Rettungswagen brachte den 16-Jährigen in ein Krankenhaus.

Polizei Attendorn: 16-Jähriger bei Krad-Unfall in Dünschede verletzt

Attendorn. Zwei Kradfahrer stießen bei einem Unfall in Attendorn-Dünschede zusammen. Einer wurde danach mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Ein Kradfahrer (16) ist bei einem Unfall auf der Straße Zur Dasselkuhle in Dünschede am Samstag gegen 19 Uhr verletzt worden. Er fuhr mit seinem Zweirad hinter dem Krad eines gleichaltrigen Fahrers her, als sein Vordermann nach Angaben der Polizei Olpe unerwartet auf einen Feldweg abbog. Der 16-Jährige versuchte noch zu bremsen, konnte einen Zusammenprall aber nicht mehr verhindern.

Die beiden Jugendlichen stürzten, der hinten Fahrende kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.