Polizeieinsatz in Attendorn am Dienstag Abend.

Polizei Attendorn: 21-Jährige gerät bei Nässe in Gegenverkehr

Attendorn. Zwei Frauen wurden bei einem Unfall auf der L 697 verketzt. Eine 21-Jährige war mit ihrem Auto auf nasser Straße in den Gegenverkehr gerutscht.

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 697 am Dienstag Abend gegen 18.40 Uhr wurden zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Eine 21-jährige Frau befuhr die Landstraße zwischen Attendorn und Windhausen. Kurz vor dem Ort Keseberg kam die junge Fahrerin mit ihrem PKW nach links in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem von einem 39-Jährigen gelenkten VW-Bus zusammen. Zum Unfallzeitpunkt war die Straße nass. Die Unfallverursacherin sowie ihre Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus gebracht. Neben Feuerwehrkräften war auch eine Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz. Die L 697 war für ca. zwei Stunden voll gesperrt. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich.