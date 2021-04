Unfall Attendorn: 21-Jährige rutscht mit ihrem Auto in die Böschung

Attendorn. Leicht verletzt wurde eine junge Frau bei einem Unfall am Samstagmittag in Attendorn. Die 21-Jährige kam mit ihrem Fahrzeug von der Straße ab.

Bei einem Verkehrsunfall in Attendorn ist eine 21-Jährige am Samstagmittag leicht verletzt worden. Sie wurde von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst aus dem Auto befreit und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Nach Aussage der Polizei war die junge Frau mit ihrem Toyota-Aygo auf dem Verbindungsweg zwischen der Heldener Straße und der Biggesseestraße aus Richtung Berlinghausen gekommen und wollte in Richtung Attendorn fahren.

Auf der relativ schmalen Straße kam ihr ein Pkw entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte die 21-Jährige ihr Fahrzeug nach rechts. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie dabei von der Fahrbahn ab und rutschte die Böschung hinunter. Dabei kippte der Kleinwagen um und blieb rund zehn Meter unterhalb der Straße auf der Fahrerseite liegen.

Aus dem Auto befreit

Ersthelfer kümmerten sich relativ schnell bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um das Unfallopfer. Über die Frontscheibe konnten die Retter an die Fahrerin gelangen und sie aus dem Auto befreien. Das Unfallauto mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.