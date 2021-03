Attendorn: 4. Sauerland-Klassik startet mit neuen Strecken

So sah es vor zwei Jahren bei der Sauerland-Klassik 2019 in Attendorn aus. Kabarettist Urban Priol und Schauspieler Hinnerk Schönemann sind auch dieses Jahr wieder dabei.

Attendorn/Kreis Olpe. Oldtimerfans aufgepasst: Ab 1. April läuft die Anmeldefrist für die 4. Oldtimer-Rallye „Sauerland-Klassik“.

Vom 29. September bis zum 2. Oktober geht es für 130 Old- und Youngtimer endlich wieder auf die Reise. Mit Vollgas plant das Team um Rallye-Chef Peter Göbel an der vierten Ausgabe der Sauerland-Klassik. Neue Strecken wurden bereits zum ersten Mal abgefahren und getestet.

Natürlich legt das Orgateam wieder großen Wert auf einen gelungenen Mix aus landschaftlich schönen Strecken, tollen Durchfahrtskontrollen mit vielen interessierten Zuschauern, abwechslungsreichen Prüfungen und dem einzigartigen Ambiente im Start- und Zielort Attendorn. „Die Resonanz ist größer denn je. Den Leuten brennt es unter den Nägeln, dass sie endlich wieder starten können“, sagt Peter Göbel im Gespräch mit unserer Zeitung. Die WESTFALENPOST gehört auch in diesem Jahr wieder zu den Medienpartnern der sagenhaften Rallye.

Die Werbegemeinschaft Attendorn wird sich für die „Reise durch das Land der 1.000 Berge“ erneut alle Mühe geben, damit sich die Besucher und Teilnehmer in ihrer Hansestadt wohl fühlen. Dazu gehören dann mit Sicherheit auch wieder die Rallye-dekorierten Schaufenster und das autobegeisterte Publikum.

In einem neuen Outfit wird dann auch die Stadt Attendorn selbst ihre Gäste begrüßen. Ganz aktuell befindet sich der obligatorische Startort „Alter Markt“ in einer grundlegenden Renovierung. Der Rathausvorplatz und weite Teile der Innenstadt sowie der Fußgängerzone, wo die Oldtimer vor dem Start parken werden, sind seit der letzten Rallye vor zwei Jahren neu gestaltet worden.

Bewährt und unverändert bleiben die Dokumenten-Abnahme in der Aula des Rivius-Gymnasiums Attendorn und das mittlerweile schon legendäre Fahrerbriefing in der evangelischen Erlöserkirche, bevor dann am Donnerstag, 29. September, pünktlich um 14 Uhr der Startschuss zur 4. Sauerland-Klassik fallen wird.

Viele neue Routen

Vollkommen neue Routen sind dann ebenso im Roadbook der Tour enthalten wie die einzigartige Mittagspause im Relais & Chateau Hotel Restaurant Jagdhof Glashütte am Freitagmittag. Und auch der Oldtimer-Club von Berghausen, der die Teilnehmer bei den letzten beiden Ausgaben mit einer historischen ARAL-Tankstelle sowie einem Oldtimer-Campingplatz zum Staunen gebracht hat, plant bereits an einem neuen Rallye-Outfit für Teilnehmer und Zuschauer.

„Aktuell erreichen uns bereits sehr viele Anfragen zur Veranstaltung“, sagt Orga-Chef Peter Göbel. „Wir gehen momentan einfach mal fest davon aus, dass sich das weltweite Pandemie-Problem mindestens dann so weit erledigt hat, dass wir Ende September und Anfang Oktober endlich wieder ein paar erholsame und vor allen Dingen gemeinsame Stunden im Land der 1.000 Berge genießen können.“

Die Orga-Mannschaft hat mit den umfangreichen Arbeiten bereits begonnen, für die Teilnehmer geht es mit der Öffnung der Nennliste am 1. April los. In den kommenden Monaten bis zum Start haben die Macher der Tour noch alle Hände voll zu tun, auch wenn die Arbeiten aktuell nur im Büro stattfinden können.

Nennliste öffnet am 1. April

„Wenn die Teilnehmer der Sauerland-Klassik Nummer 4 ebenso entgegenfiebern wie wir das bereits tun, dann sollte einer gut besetzten und möglichst unbeschwerten Sauerland-Klassik 2021 hoffentlich nichts im Wege stehen“, so Göbel. Die Faszination der Rallye durch das Land der 1000 Berge lässt auch die Promis, die einmal dabei waren, nicht mehr los. Kabarettist Urban Priol und Schauspieler Hinnerk Schönemann (bekannt aus den TV-Krimis Marie Brand und Nord bei Nordwest) haben laut Peter Göbel bereits wieder zugesagt.

Das Rallye-Team und die gesamte Region freuen sich mindestens genauso auf eine weitere Ausgabe wie die Teilnehmer selbst. „Und damit der Spaß auf der knapp 650 Kilometer langen Reise nicht zu kurz kommt, haben wir uns für die Siegerparty ein paar Feinheiten ausgedacht“, so Peter Göbel.