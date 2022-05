Attendorn: 55-Jähriger wird bei Motorradunfall verletzt

Attendorn. Bei einem Unfall in Attendorn wurde ein 55-Jähriger verletzt. Der Mann war mit seinem Motorrad unterwegs und musste verkehrsbedingt bremsen.

Ein Alleinunfall eines 55-jährigen Motorradfahrers hat sich am Sonntag (15. Mai) gegen 13 Uhr auf der L512 in Attendorn-Schnütgenhof ereignet. Der 55-Jährige befand sich am Ende einer Motorradkolonne, welche in Richtung Olpe unterwegs war. Als die vor ihm fahrenden Motorradfahrer bremsten, musste er eine Vollbremsung einleiten, um seinem Vorfahrer nicht aufzufahren. Dabei bremste er so stark, dass er die Kontrolle über sein Krad verlor und auf die rechte Seite stürzte. Er verletzte sich und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr Attendorn im Einsatz.

