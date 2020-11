Attendorn: 61-Jähriger täuscht Verkehrsunfall nur vor

Ein Rettungswachen (hier ein Symbolbild) brachte einen 61-Jährigen am Montag ins Krankenhaus. Dabei war der Mann kerngesund.

Attendorn. Angeblicher Unfall mit einem SUV am frühen Montagmorgen auf einem Firmengelände in Attendorn: Videoaufnahmen entlarven vermeintliches Opfer.

Verkehrsunfall nur vorgetäuscht: Ein 61-jähriger Mann hatte der Polizei am Montag mitgeteilt, dass er in den frühen Morgenstunden auf einem Firmengelände vom Fahrer eines schwarzen SUV angefahren worden und dieser anschließend geflüchtet sei. Das angebliche Opfer wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, das er nach kurzer Zeit wieder verlassen konnte.

Bei den Ermittlungen der Polizei ergaben sich Widersprüche zum Ablauf des Geschehens. Zudem gab es Videoaufnahmen, die die ersten Schilderungen widerlegten. Der 61-Jährige gab schließlich zu, aus persönlichen Gründen gehandelt zu haben. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Vortäuschens einer Straftat.