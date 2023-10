Attendorn: Alkohol am Steuer - 19-Jähriger verunglückt

Die Polizei war am frühen Sonntagmorgen im Einsatz bei einem Unfalll in Attendorn.

Attendorn. In einer Rechtskurve verlor ein 19-Jähriger in Attendorn die Kontrolle über sein Auto. Er kollidierte mit einem Baumstumpf.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag gegen 4.45 Uhr im Bereich der Heldener Straße (L 697) in Attendorn. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 19-Jähriger aus Attendorn die oben genannte Straße aus Richtung Helden kommend, in Fahrtrichtung Attendorn. In einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baumstumpf.

Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizeibeamten Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers. Daher erfolgte eine Blutprobenentnahme. Das beschädigte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

