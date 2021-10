Attendorn: Altstadt zum Anfassen offiziell eingeweiht

Unser Bild entstand am Samstagmorgen bei der Enthüllung des Blinden-Stadtmodells und zeigt (von links) den stellvertretenden Bürgermeister Horst Peter Jagusch, Lions Club-Präsident Christian Springob und Ideengeber Wolfgang Raring. Das Projekt des Lions Clubs hat die Überschrift "Attendorn zum Sehen, Fühlen und Begreifen".

Attendorn. Das Bronzemodell der Hansestadt zum Anfassen für Sehbehinderte hat jetzt auch den kirchlichen Segen bekommen.

Das Blinden-Stadtmodell wurde am Samstagmorgen offiziell eingeweiht und vom Lions Club der Hansestadt Attendorn als Schenkung übergeben. Dabei hatte sich eine beachtliche Zahl an Interessierten auf dem Rathausvorplatz in Richtung Sparkasse und Bäckerei König, wo das Modell seinen festen Platz gefunden hat, versammelt, um diesem Ereignis beizuwohnen.

Der Präsident des Lions Clubs, Christian Springob, begrüßte die Gäste, unter ihnen Landrat Theo Melcher, bei „frischen Temperaturen im festlichen Rahmen“. Er wies darauf hin, dass „bei guter Pflege das Stadtmodell sicherlich etliche Generationen begeistern wird“.

Ideengeber ist Augenoptiker und Lions Club-Mitglied Wolfgang Raring, der es als seine Berufung empfand, etwas für Sehende, Sehbehinderte und Blinde zu schaffen. Und so gab es eine lange Vorgeschichte dieses Förderobjekts, die bereits 2013 begann. Wolfgang Raring ließ am Samstagmorgen die Fakten Revue passieren. Gespräche mit der Stadtverwaltung bezüglich der Einbeziehung in das Innenstadtentwicklungskonzept verliefen äußerst positiv. Anlass für den Lions Club sollte das 100-jährige Bestehen des Lions Clubs International im Jahre 2017 und das 800-jährige Stadtjubiläum Attendorns im kommenden Jahr sein.

Deshalb haben sich die Mitglieder für dieses Kunstobjekt, das Wolfgang Raring als „Kraftakt“ bezeichnete, entschieden. Als Vorlage diente, in Absprache mit Stadtarchivar Otto Höffer, ein Modell der Innenstadt von 1810.

Vor einem Jahr aufgestellt

Seit dem 6. November 2020, an diesem Tag wurde das Blinden-Stadtmodell bereits aufgestellt, können Sehbehinderte den Sauerländer Dom, Bürgerhäuser, Straßen und Plätze ertasten und buchstäblich „begreifen“ und „erfassen“.

Das Stadtrelief hat die Maße 1,25 Meter mal 1,10 Meter im Maßstab 1:450. Eine ideale Größe, um feinste architektonische Details ertastbar umzusetzen. Die Segnung des Bronzereliefs übernahmen Superintendent Dr. Christof Grote und Father Sebastian Springob. Dr. Grote bedauerte, dass im Modell nicht die evangelische Erlöserkirche enthalten ist. (Anm. der Redaktion: Diese wurde erst im Jahre 1914 gebaut.) Die Geistlichen stellten den Nachbau unter den Segen Gottes.

Wert beträgt 30.000 Euro

Während der Ansprache des stellvertretenden Bürgermeisters Horst Peter Jagusch, der den erkrankten Bürgermeister Christian Pospischil vertrat, erfuhren die Zuhörer erstmals, wie wertvoll die neue Attraktion ist. Das Kunstwerk hat einen Wert von mehr als 30.000 Euro. „Das Blinden-Stadtmodell steigert die Attraktivität der Stadt“, betonte Jagusch und freute sich über die „Altstadt zum Anfassen“.

Horst Peter Jagusch erhielt vom Lions Club auch eine offizielle Schenkungsurkunde. Die Feierstunde wurde musikalisch vom Blechbläserduo Samp/Regeling mit einigen Musikstücken bereichert.

