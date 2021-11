Attendorn: Anwohner vertreibt Einbrecher aus Garten

Ein Anwohner in Attendorn vertrieb mutmaßliche Einbrecher, berichtet die Polizei.

Attendorn. Ein Anwohner in Attendorn bemerkte, wie zwei Männer in der Nacht zu Freitag in seine Gartenlaube einbrechen wollten. Er vertrieb die Täter.

Ein 59-Jähriger hat in Attendorn in der Nacht zu Freitag mutmaßliche Einbrecher aus seinem Garten vertrieben. Der Mann wurde durch Geräusche und Licht darauf aufmerksam, dass die beiden Täter versuchten, die Tür zur Gartenlaube aufzuhebeln. Er rief nach draußen, so dass die Unbekannten flüchteten. Das berichtet die Polizei.

Beide Männer sollen zwischen 22 und 35 Jahre alt gewesen sein. Der erste Täter wird als 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Er soll eine grüne Steppjacke, eine dunkle Hose und eine Mütze getragen haben. Der zweite Täter war laut Zeugenaussage 1,75 bis 1,80 Meter groß und hatte eine normale Statur. Er trug ebenfalls eine dunkle Mütze.

An der Tür der Gartenlaube entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Wer Hinweise auf die Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 02761/9269-0 bei der Polizei zu melden.

