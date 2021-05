Attendorn: „Atta-Höhle“ öffnet nach Corona-Zwangspause

Die Atta-Höhle in Attendorn wird am Samstag wieder öffnen.

Attendorn. Bleibt der Inzidenzwert im Kreis Olpe unter 100, dürfen Gäste ab Samstag mit Maske wieder in die Höhlenwelt eintauchen. Das sind die Regeln:

Die beliebte und weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannte Atta-Höhle in Attendorn öffnet wieder. Und zwar am kommenden Samstag, 29. Mai. Voraussetzungen sind laut Angaben des Attendorner Ordnungsamtes, dass der Inzidenzwert im Kreis Olpe unter 100 bleibt und die Besucher geimpft, getestet oder genesen sind. Auf dem Parkplatz der Tropfsteinhöhle werden in einem eigenen Testzentrum bereits ab Donnerstag, 27. Mai, kostenlose Schnell-Tests angeboten.

Außerdem gibt es jeweils zwischen 7.30 Uhr und 9.30 Uhr sowie zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr die Möglichkeit für einen Drive-In-Schnelltest. Dieser sei besonders vorteilhaft für Angestellte im Einzelhandel, der Gastronomie und des Handwerks, die alle einen tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltest benötigen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Geöffnet hat dann auch wieder die angeschlossene Gastronomie, das Restaurant Himmelreich, im Außenbereich. Bei den Führungen in der Höhle gilt Maskenpflicht.

