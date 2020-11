Attendorn: Aus Schnaps-Idee wird Erfolgsgeschichte

Eigentlich war es eine klassische Schnapsidee. „Zum 1. Mai haben wir unseren Bollerwagen einfach selbst gebaut. Mit einem Tisch und einer Bierflaschenhalterung, weil erfahrungsgemäß beim Einkehren die Tische meistens schon belegt waren“, erzählt Jens Müller (41). Bei den entgegenkommenden Maiwanderern sei der so gut angekommen, dass viele nachfragten, wo sie den Wagen denn gekauft hätten. „Das Interesse war echt groß. So groß, dass wir dachten, dass man daraus mehr machen könnte“, sagt Fabian Voss (38). Das war 2014. Zwei Jahre später gründeten die beiden Freunde schließlich ihre Bollerwagenfabrik in Helden und verkaufen ihre Modelle mittlerweile sogar nach Norddeutschland.

300 Quadratmeter-Werkstatt

Ein Besuch in ihrer rund 300 Quadratmeter großen Werkstatt an der Repetalstraße lohnt sich: Hier tüfteln Voss und Müller in ihrer Freizeit. Sägen, bohren, schleifen, flexen, schweißen. Ihr neuestes Modell: ein Feuerwehr-Bollerwagen. 180 Kilo schwer, mit integriertem Martinshorn, Blaulicht und genügend Stauraum für eine Bierzeltgarnitur und eine Zapfanlage. „Das Ziel dabei ist, dass so ein Bollerwagen vor allem bei Veranstaltungen der Feuerwehr zum Einsatz kommt. Und um andere vielleicht für die Feuerwehr zu begeistern“, erklärt Müller, der selbst bei der Berufsfeuerwehr in Hagen tätig ist. Bei der Feuerwehr Helden haben sich die beiden Bollerwagen-Freunde vor gut zehn Jahren kennengelernt.

Verschiedene Modelle Voss und Müller unterscheiden zwischen Ein-, Zwei- und Dreiachsern sowie zwischen Modellen mit und ohne Tisch. Eine Übersicht über alle Bollerwagen gibt es auf

www.bollerwagenfabrik.de .

Auch wenn Voss und Müller 2016 eine GbR gegründet haben – ihre Bollerwagenfabrik soll ein Hobby bleiben. Voss, der als Notfallsanitäter im Rettungsdienst arbeitet, meint, dass gerade Corona gezeigt habe, wie sehr das Bollerwagen-Geschäft abhängig von gesellschaftlichen Events sei. „Der 1. Mai und Vatertag sind für uns die stärksten Tage im Jahr, und beides ist wegen des Lockdowns mehr oder weniger ins Wasser gefallen. Wir hoffen, dass es 2021 wieder aufwärts geht.“

Schweißen gehört zum Bollerwagenhandwerk dazu. Foto: Britta Prasse

Doch nicht nur für klassische Wanderungen, sondern auch auch für Junggesellenabschiede bekommen die zwei Freunde regelmäßig Miet-Anfragen. Der bisher größte Auftrag war eine Bestellung der Warsteiner-Brauerei. Wie groß genau, möchten sie nicht verraten. Nur so viel: Als sie in Kooperation mit der Warsteiner-Brauerei einen Bollerwagen Deluxe verlost und bei Facebook beworben hatten, stieg ihre Reichweite rasant an. Innerhalb kürzester Zeit hatten sie über 35.000 Facebook-Abonnenten. „Der Beitrag hatte damals über drei Millionen Nutzer erreicht“, so Voss.

Hotel auf Juist beliefert

Mittlerweile haben auch Betreiber von Campingplätzen oder Fahrradverleiher ihr Interesse an den Bollerwagen bekundet. „Wir haben sogar ein Hotel auf Juist beliefert, das den Wagen als eine Art Service-Wagen einsetzt, in dem Housekeeping-Material befördert wird“, sagt Voss. Die Bollerwagen aus Helden sind eben vielseitig einsetzbar. Und mittlerweile so viel mehr als eine Schnapsidee.