Attendorn: Auto brennt in Garage – Verdächtiger festgenommen

In einer Garage in Attendorn hat am Donnerstagabend ein Auto gebrannt.

Attendorn. Nach einem Autobrand in Attendorn hat die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

In einer Garage in Attendorn ist am Donnerstagabend ein Auto in Flammen aufgegangen. Gegen 18 bemerkte ein Zeuge an der Straße Am Hollenloch, dass unter der Motorhaube ein Feuer ausgebrochen war, berichtet die Polizei Olpe. Der Brand konnte gelöscht werden, noch bevor die Flammen auf das Gebäude übergriffen.

Im Zuge der Ermittlungen am Einsatzort ergaben sich Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Ein Tatverdächtiger konnte wenig später von der Polizei vorläufig festgenommen werden. In einer Vernehmung gab er die Brandstiftung zu. Die Motivlage blieb zunächst unklar. Nach Vernehmung wurde er wieder entlassen.

Der Gesamtschaden liegt nach derzeitigem Stand im vierstelligen Bereich. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

