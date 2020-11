Attendorn: Autofahrer (19) positiv auf Amphetamine getestet

Attendorn. Bei einer Verkehrskontrolle stoppt die Polizei einen 19-Jährigen auf der Märkischen Straße in Attendorn. Er hatte zuvor Amphetamine konsumiert.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Märkischen Straße in Attendorn hielten Polizeibeamte in der Nacht zu Montag gegen 0.35 Uhr einen 19-jährigen Pkw-Fahrer an. Bei der Kontrolle wurde ein freiwilliger Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser fiel positiv auf den Konsum von Amphetamin aus.

Daraufhin brachten ihn die Beamten zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus. Sie untersagten die Weiterfahrt und schrieben eine entsprechende Anzeige.