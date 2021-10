Attendorn: Autofahrer betrunken und ohne Führerschein

Die Polizei in Attendorn hat einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Attendorn. Die Polizei in Attendorn hat einen Autofahrer (34) aus dem Verkehr gezogen. Er war betrunken und hatte seinen Führerschein schon früher verloren.

Betrunken und ohne Führerschein ist ein 34 Jahre alter Autofahrer in Attendorn in der Nacht zu Freitag von der Polizei erwischt worden, wie diese am Freitag bekannt gab. Er war gegen 0.35 Uhr auf der Finnentroper Straße unterwegs, als er angehalten und überprüft wurde.

+++ Mehr Infos aus Attendorn: Kein Platz für „Kik“ im neuen Wall-Center +++

Die Polizisten stellten fest, dass dem 34-Jährigen die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Weil er zudem eindeutig alkoholisiert war, ordneten sie eine Blutprobe an. Gegen den Autofahrer und die Fahrzeughalterin, die die Nutzung des Wagens zuließ, wurden Anzeigen erstattet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe