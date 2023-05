Attendorn: Autofahrer bringt Zweirad zum Sturz

Die Polizei war bei einem Unfall in Neu-Listernohl im Einsatz.

Neu-Listernohl. Eine Sozia wurde bei einem Sturz verletzt, den der Fahrer eines weißen SUV verursacht hat. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 33-jähriger Kradfahrer mit seiner 32-jährigen Sozia befuhr am Samstag gegen 18.30 Uhr die Landesstraße 539 aus Richtung Attendorn kommend in Richtung Olpe. Als er sich kurz vor der Einmündung zur Ihnestraße befand, überquerte ein vom gegenüberliegenden Wanderparkplatz kommender Pkw unter Missachtung des Vorrangs des Motorradfahrers die Fahrbahn der L 539 und fuhr anschließend weiter über die Ihnestraße in Richtung Meinerzhagen davon. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, leitete der Zweifahrer eine Vollbremsung ein und wich nach links aus. Dies führte zu einem Sturz, bei dem die Sozia verletzt wurde.

+++ Lesen Sie auch: Millionen-Investition ins Wendener Feuerwehrhaus +++

Zu einer Kollision der Fahrzeuge kam es nicht. Laut Zeugen soll es sich bei dem verursachenden Pkw um einen weißen SUV der Marke Audi mit Zulassung aus dem Kreis Olpe handeln. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Olpe unter Tel. (02761) 9269-0 zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe