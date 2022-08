Attendorn: Autos stoßen zusammen - 26-Jährige verletzt

Attendorn. Zwei Pkw sind am Mittwochabend auf der Listerstraße zusammengestoßen. Die Umstände des Unfalls sind noch unklar.

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person hat sich am Mittwoch (3. August) gegen 22.10 Uhr auf der Listerstraße ereignet. Dabei wollte ein 32-Jähriger von einem Parkplatz an der Listertalsperre auf die Straße in Richtung Attendorn einbiegen und übersah einen 68-Jährigen mit seinem Auto auf der Straße.

Aus derzeit noch nicht abschließend ermittelten Gründen stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin des 32-Jährigen verletzt. Die 26-Jährige wollte im Anschluss an die Unfallaufnahme eigenständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand Sachschaden im jeweils vierstelligen Eurobereich.

