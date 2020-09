Attendorn: Besuchspaten schenken Senioren neue Lebensfreude

Attendorn. Ehrenamtliche Mitarbeiter engagieren sich als Besuchspaten in zwei Attendorner Seniorenheimen. Bewohner profitieren so von sozialen Kontakten.

Im Caritas-Zentrum Attendorn trafen sich jetzt ehrenamtlich Mitarbeitende, die sich als Besuchspatinnen im Ehrenamtsprojekt „Besuchspaten mit Herz und Zeit“ engagieren.

Dieses Projekt hat sich „von selbst“ gegründet durch die aktiven ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen im Caritas-Zentrum Attendorn und durch die Corona-Zeit nochmals einen deutlichen Nachfrage-Boom erfahren.

Was passiert in diesem Projekt?

Ehrenamtlich Mitarbeitende besuchen in regelmäßigen Abständen und nach Vereinbarung Bewohnerinnen und Bewohner im Einzelkontakt im Seniorenhaus St. Liborius und im Haus Mutter Anna. Sie begleiten dadurch die besuchten Menschen durch den Alltag und das Jahr und bieten mit ihrer Verbindlichkeit, ihrem Zuhören und ihren Aktionen (z. B. Spazierengehen, gemeinsam einkaufen, Gesellschaftsspiele spielen usw.) ein Plus an Lebensfreude und sozialen Kontakten.

Teilweise entwickeln sich hier lange währende Freundschaften zwischen Bewohnern und Besuchspaten.

Frau A. besucht derzeit wöchentlich eine der ältesten Bewohnerinnen im Seniorenhaus St. Liborius. Sie hat erlebt, dass die besuchte Bewohnerin besonders seit nach dem Lock-Down durch Corona wieder sehr gern und viel draußen unterwegs ist und regelrecht aufgeblüht ist. Zu jeder Besuchsverabredung und bei gutem Wetter wird Frau A. schon sehr erwartet und meist geht es direkt los zu einer Runde durch die Stadt.

Viele Unterhaltungen drehen sich um die aktuellen Veränderungen in der Gesellschaft (Corona) als auch im näheren Umfeld (Baustellen innerhalb Attendorn, neue Geschäft) und auch um vergangenes gelebtes Leben und Geschichten.

Frau W., als ehrenamtliche Besuchspatin im Haus Mutter Anna tätig, begleitet eine Bewohnerin, welche aufgrund dementieller Veränderungen eher mehr Erzählungen zuhören möchte, im Haus und auch auf Spaziergängen in der Natur.

Frau M. begleitet im 14-tägigen Rhythmus eine Bewohnerin, welche sich gern im Haus mit Gesellschaftsspielen (Rummycub) begeistern lässt. Auch Frau M. wird jedes Mal mit Freude erwartet.

Was ist das Ziel dieses Projektes?

Die im Projekt engagierten Ehrenamtlichen haben es sich zum Ziel gesetzt, den jeweiligen Bewohnern und Bewohnerinnen, welche sie besuchen, schöne gemeinsame Zeit zu schenken und einer möglichen Vereinsamung entgegenzuwirken, besonders dann, wenn die Angehörigen sehr weit weg wohnen, aus gesundheitlichen Gründen vielleicht nicht mehr regelmäßig zu Besuch kommen können oder wenn es sie im schlimmsten Fall nicht (mehr) gibt.

Innerhalb der Häuser St. Liborius und Haus Mutter Anna ist immer etwas los und durch qualifizierte Betreuungskräfte nach Paragraph 53 c besteht ganzjährig an sieben Tagen in der Woche ein klar definiertes und überprüfbares soziales Betreuungsangebot (Bewegungsangebote, Gymnastik, gemeinsames Musizieren, Gottesdienste und vieles mehr) im gemeinsamen Kontakt mit mehreren Bewohnern als auch in der Einzelbetreuung zur Verfügung.

Die ehrenamtlichen mitarbeitenden Patinnen und Paten ergänzen dieses Angebot mit einem nochmals persönlicheren Kontakt und durch Neuigkeiten, Unternehmungen und Impulse „von außen“ aus dem Sozialraum Attendorn immer ganz speziell mit einer Bewohnerin bzw. einem Bewohner.

Wie soll es weitergehen?

Gerade in der Zeit nach dem Corona-Lockdown ist offensichtlich geworden, wie wichtig der soziale Kontakt in persönlicher Begegnung für die Bewohnerinnen und Bewohner in den stationären Einrichtungen ist. Der Schutz der Bewohner als auch der ehrenamtliche Mitarbeitenden in dieser besonderen Zeit steht an erster Stelle und ist durch gewissenhaften und sorgfältigen Einhaltung der Hygienemaßnahmen für stationäre Senioreneinrichtungen.