Betrug Attendorn: Betrüger erbeuten Geld von Seniorin per WhatsApp

Attendorn/Kreis Olpe. Eine 68-Jährige aus Attendorn wurde jetzt Opfer eines Trickbetrugs via WhatsApp. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser perfiden Masche.

Eine 68-Jährige Frau aus Attendorn wurde jetzt Opfer eines Trickbetrugs via WhatsApp.

+++ Lesen Sie auch: Kleine Holly lag im Müll: Martin Rütter sucht ein Zuhause +++

Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau am Montagmorgen eine SMS von einer unbekannten Nummer erhalten. In der Nachricht stand, dass ihre Tochter ihr unter einer neuen Nummer schreiben würde, da ihr altes Handy kaputt sei. Die 68-Jährige sollte die Nummer einspeichern und sie als WhatsApp-Kontakt aufnehmen. Dieser Bitte kam die Frau nach. Die angebliche Tochter bat anschließend die Frau um Geld, das sie in drei Teilbeträgen überweisen solle. Den ersten zwei Überweisungsbitten kam sie nach, bei der dritten Nachfrage wurde sie stutzig. Als sie der angeblichen Tochter dann Fragen stellte, auf die nur ihre eigentliche Tochter antworten konnte, stellte sie fest, dass sie Opfer eines Trickbetrugs wurde. Die 68-Jährige kontaktierte umgehend ihre Bank und suchte die Polizeiwache auf.

Da die Betrugsmaschen mittlerweile vielfältig und zudem sehr gut gemacht sind, weist die Polizei daraufhin, dass kein Mensch vor Betrügern im Internet oder am Telefon sicher ist. Das Landeskriminalamt NRW hat diese Woche unter dem Titel „Messenger-Betrug – Es kann jeden treffen“ extra eine Themenwoche ins Leben gerufen, um darauf aufmerksam zu machen. Das LKA liefert dazu wichtige Präventionshinweise und Verhaltenstipps, die bei dem Umgang mit Betrug und Betrugsversuchen helfen sollen. Wichtigster Hinweis: Auf Geldzahlungsforderungen der Trickbetrüger sollte niemals eingegangen werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe