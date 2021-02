Attendorn: Betrunkene Frau geht auf Polizeibeamte los

Attendorn. Eine 35-Jährige hält in der Nacht zum Mittwoch die Polizei in Atem. Sie erwartet nun eine Strafverfahren

Zu einer Widerstandshandlung gegen Polizeibeamte kam es am Mittwoch, 17. Februar, gegen 4.45 Uhr in der Straße „Schallhollenloch“ in Attendorn. Die Beamten wurden von einer Familie zu einem Einsatz gerufen, bei dem eine 35-Jährige gegen die Haustür eines Einfamilienhauses schlug. Sie zeigte sich beim Eintreffen der Polizei aggressiv und unkooperativ. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme leistete sie erheblichen Widerstand und versuchte, einen Beamten zu treten. Dieser wurde fortwährend beleidigt.

1,6 Promille plus Kokain

Auf der Polizeiwache wurden ein Alkohol- sowie Drogentest durchgeführt. Das Ergebnis wies einen Wert von rund 1,6 Promille auf. Zudem fiel der Test positiv auf Kokain und Amphetamine aus. Eine Richterin ordnete die Ingewahrsamnahme bis zum Nachmittag an. Die Beamten blieben unverletzt und schrieben eine entsprechende Anzeige.

Täglich wissen, was im Kreis Olpe passiert: Hier kostenlos für den WP-Olpe-Newsletter anmelden!