Attendorn: Betrunkener 18-Jähriger fährt Auto in Bachlauf

Attendorn. Ein Fahranfänger soll in Attendorn einen Unfall verursacht haben. Die Polizei fand seinen Wagen in einem Bachlauf, der 18-Jährige war betrunken.

Ein herrenloses Unfallauto haben Polizeibeamte am Sonntag in einem Bachlauf in Attendorn entdeckt. Das Auto war unverschlossen, doch es war niemand vor Ort. Die Polizei traf den 18 Jahre alten Fahrzeugführer wenig später an seiner Wohnanschrift an. Ein Atemalkoholtest verlief positiv.

Der junge Mann wurde daraufhin auf die Wache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Fahrzeug und Führerschein wurden sichergestellt.

