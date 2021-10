Attendorn: Betrunkener bedroht Pfleger und Ärzte mit Pistole

Ein 44-Jähriger hat im Krankenhaus in Attendorn eine Schreckschusswaffe abgefeuert.

Attendorn. Ein 44-Jähriger hat in Attendorn das Personal im Krankenhaus mit einer Waffe bedroht. Er feuerte einen Schuss ab, bevor er überwältigt wurde.

Mit einer Schreckschusswaffe hat ein 44-Jähriger am Donnerstag die Pfleger und Ärzte im Krankenhaus in Attendorn bedroht. Der stark alkoholisierte Mann wurde als Patient in der Notaufnahme behandelt und sollte das Krankenhaus verlassen, wie die Polizei berichtete. Er weigerte sich und zog die Waffe.

Nach einem Schuss aus der zulassungsfreien Waffe in Richtung Decke rutschte der polizeibekannte Mann aus einem mobilen Krankenbett auf den Boden. Die Polizei überwältigte ihn und stellte die Waffe sicher. Der 44-Jährige wurde ins Gewahrsam auf die Wache nach Olpe gebracht. Verletzt wurde niemand.

Ein Atemalkoholtest ergab 1,5 Promille. Anschließend entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Nach Ausnüchterung und Vernehmung wurde der Mann wieder entlassen.

