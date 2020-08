Attendorn: Brücke am Parkplatz Mühlwiese eingehängt

Nun ist sie da: die neue Brücke verbindet den Parkplatz Mühlwiese an der Südumgehung mit der Straße "Am Zollstock" und führt über die Bahngleise. Sie wurde am späten Montagabend eingesetzt.

Attendorn. Die neue Brücke an der Südumgehung in Attendorn verbindet den Parkplatz mit der östlichen Innenstadt. Freigabe in wenigen Wochen geplant.

Es ist vollbracht: Seit Dienstagnacht verbindet die neue Fußgängerbrücke über den Bahngleisen den Parkplatz Mühlwiese an der Südumgehung in Attendorn mit der Straße „Am Zollstock“. All diejenigen, die den kostenfreien Parkplatz künftig benutzen, erreichen somit innerhalb weniger Minuten fußläufig die östliche Innenstadt, also beispielsweise das Kino oder die Atta-Höhle (wir berichteten). Bislang gab es nur eine fußläufige Verbindung zur Innenstadt, und zwar entlang der Schienen bis zur Lewa bzw. zum Wassertor.

Als „einprägsamen Hingucker am Stadtrand“ beschreibt Michael Honka vom Tiefbauamt das rund 20 Meter lang Brückenbauwerk, das unter anderem mit dem Stadtwappen und dem Schriftzug „Hansestadt Attendorn“ verziert ist. Das 14 Tonnen schwere Bauwerk wurde in der Nacht auf Dienstag von einem Kran problemlos zwischen die beiden Treppentürme geführt und auch gleich schön angeleuchtet.

Sind die letzten Restarbeiten, unter anderem die Wegeherstellung, getan, wird die Brücke vermutlich Ende September/Anfang Oktober freigegeben. Die Kosten belaufen sich auf rund 900.000 Euro.