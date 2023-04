Attendorn: Bunter Frühlingsmarkt begeistert viele Besucher

Attendorn. Hunderte Menschen strömen am Wochenende nach Attendorn. Auch das Streetfood Festival ist sehr beliebt. Ein Detail trübt jedoch die Stimmung.

Zum Frühlingsmarkt und „Street Food Festival“ lud am Wochenende die Hansestadt Attendorn gemeinsam mit der Werbegemeinschaft ein. Die komplette Innenstadt war daher fest in der Hand von hunderten Besuchern.

Am besten mit dem Fahrrad nach Attendorn

Feste Schuhe an, Geld eingepackt und los. Zunächst wird ein Parkplatz gesucht. Jeder möchte natürlich so nah wie möglich am Geschehen sein, denn laufen kann man an diesem Wochenende noch genügend. Auto abgestellt, da kommen die ersten Besucher mit dem Rad. Eine gute Idee an diesem Wochenende. Klaus und Inge haben es so gemacht. „Da ist man flexibel und die Parkplatzsuche entfällt.“ Auf dem Kinovorplatz ist das „Street Food Festival“ angesiedelt. 20 Stände locken und buhlen um die Gunst der Besucher mit herzhaftem, süßen und flüssigem.

Frühlingsmarkt Attendorn – Die schönsten Bilder im Überblick Frühlingsmarkt Attendorn – Die schönsten Bilder im Überblick Beim Frühlingsmarkt in Attendorn gab es ein tolles Angebot für jung und alt sowie ein Street Food Festival auf dem Kinovorplatz. Foto: Barbara Sander-Graetz

„Der Platz ist immer bestens gefüllt“, freut sich Mario Bremer. Er ist mit seinen O’Donnell Likören und Schnäpsen schon zum zweiten Mal in Attendorn vertreten. „Die Menschen haben Lust raus zu gehen und sich zu treffen.“ In der Mitte des Platzes ist eine große überdachte Sitzgruppe. Hier kann man in Ruhe essen und auch die Regentropfen, die am Samstagabend kommen, sind so kein Grund, das Festival zu verlassen. Dann heißt es, wer die Wahl hat, hat die Qual. Burger, auch vegan, Pommes und Bratwurst dominieren auf den ersten Blick. Aber es gibt auch Reibekuchen, Crêpes, Waffeln und Joghurteis.

Anna hat sich für Pommes mit Toppings in Form von Käse und Gemüse entschieden. „Lecker, aber man sollte schon ein wenig Geld in der Tasche haben. Alles, was hier angeboten wird, ist kein Schnapper und für manche Familie finanziell sicher eine Herausforderung.“ Wer es vegan möchte, wird beim Stand nebenan fündig. Zwei Gerichte gibt es hier zur Auswahl. Beide kosten jeweils zehn Euro. Der vegane Burger ist schon für acht Euro zu haben. Nicht unbedingt ein Schnapper. Und zum Nachtisch ein Eis für neun Euro oder ein Crêpe für fünf. Das geht in den Geldbeutel. Aber es schmeckt und daher bilden sich immer wieder Warteschlangen vor den Ständen.

Toben, hüpfen und klettern auf dem Mehrgenerationenspielplatz

Kostenlos hingegen ist der Mehrgenerationenspielplatz nebenan. Hier wird getobt, gehüpft und geklettert. Die Kinder lieben es. Dann geht es Richtung Innenstadt. Udo und Familie sind genau anders herum gegangen und haben die Innenstadt schon erkundet. „Es ist ein tolles Angebot. So haben nicht nur die Läden geöffnet, es gibt es auch viele kleine Stände mit einem schönen Angebot. Außerdem kommen die Kinder wirklich voll auf ihre Kosten.“

Doch wer Kinder hat, muss erst einmal am Alleecenter vorbei. Hier gibt es Spielstationen, Glitzer-Tattoos, Kinderschminken und Glücksrad. Sie sind ein Magnet für die kleinen Besucher. Zusätzlich sorgt der Zauberer Thorsten Rosenthal in seiner Show für magische Unterhaltung und Luftballon-Figuren. Larissa aus dem Publikum ist heute seine Assistentin. Der Zauberstab in ihrer Hand fällt immer zusammen und sorgt für Lacher im Publikum. Anschließend gibt es für die Kids Luftballonfiguren. Geduld ist gefragt, denn die Schlange ist auch hier lang.

Endlich in der Innenstadt angekommen, ist das Angebot vielfältig und abwechslungsreich. Wer noch nicht satt ist, findet auch hier noch die ein oder andere Fressbude. Doch hauptsächlich Verkaufsstände prägen das Straßenbild. Nadine Bieker hat Kinderkram und Deko im Angebot. „Es läuft richtig gut. Es sind sehr viele Menschen unterwegs, die schauen, das Gespräch suchen und auch kaufen.“ Bis zum Rathausplatz und auch entlang der Ennester Straße reihen sich die Stände aneinander. Bei Nicole Kost vom gleichnamigen Feinkostladen nutzen viele ihre Tische für eine kleine Pause und ein leckeres Getränk. Das Dom Carré ist ein wenig die Oase der Ruhe im ganzen Trubel.

Der findet seinen Höhepunkt auf dem Rathausplatz. Eine Fahrt im Karussell gibt es für vier Euro. Das macht Maximilian mit seinem Vater und sie schreien um die Wette bei jedem Dreh. „Nochmal,“ ist der erste Satz des Sohnes am Ende. Mal sehen, was Papas Magen dazu sagt. Lina hingegen hat erstmal eine Zuckerwatte ergattert. „Die könnte ich jeden Tag essen.“ Nebenan ist das Riesenrad. Ein Platz im Riesenrad kostet gleich fünf Euro. Doch der Blick über Attendorn ist einmalig. Und wer dann noch Power hat, kann in Gurten auf einem Trampolin hüpfen. „Für eine vierköpfige Familie zwar ein tolles Angebot,“ zieht Julia, Mutter von zwei Kindern, Resümee, „doch das muss man sich auch alles leisten können in diesen Zeiten.“

