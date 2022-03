Attendorn: Corona-Teststelle in Attendorn darf wieder öffnen

Diese Corona-Teststelle an der Kölner Straße in Attendorn darf wieder öffnen.

Attendorn. Das Gesundheitsamt hat dem Betreiber die Erlaubnis für seine Teststelle zurückgegeben. Zuvor musste er wegen erheblicher Mängel schließen.

Die vor einigen Tagen vom Gesundheitsamt geschlossene Corona-Teststelle an der Kölner Straße 86 in Attendorn ist ab Freitag wieder geöffnet. Der Kreis Olpe zog das Verbot für den jungen Betreiber aus Attendorn zurück. Bei einer Kontrolle am 17. Februar hatten Mitarbeiter der Kreisverwaltung noch erhebliche Mängel in der Teststation des überregional agierenden Betreibers „Coronapoint“ festgestellt. Dabei ging es laut Kreisverwaltung vor allem um Mängel im Bereich der Hygiene und bei der Nutzung der vorgeschriebenen persönlichen Schutzausrüstung.

„Die bei der damaligen Kontrolle festgestellten Mängel wurden behoben“, erklärt Kreissprecherin Stefanie Gerlach auf erneut Anfrage. Und sie macht deutlich: „Das Gesundheitsamt wird den Testbetrieb engmaschig kontrollieren.“ Der junge Betreiber hatte von Anfang an die Mängel bestritten und erklärt, alle Vorschriften eingehalten zu haben. Im Übrigen wolle er nun mit der jetzigen Wiederöffnung pro Test einen Euro für die Menschen spenden, die vor dem Krieg aus der Ukraine nach Deutschland fliehen.

