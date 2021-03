Attendorn: Dachgeschoss nach Brand unbewohnbar

Attendorn. Das Feuer in einem Einfamilienhaus in Attendorn ist gelöscht. Das Dachgeschoss ist bis auf weiteres unbewohnbar

Der Dachstuhlbrand in Attendorn ist gelöscht. Möglicherweise hat angebranntes Essen auf dem Herd in der Küche den Brand verursacht. Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, sonst blieben alle Bewohner unverletzt. Um kurz nach 18 Uhr am Samstag hatte die Einsatzleitstelle der Feuerwehr einen Dachstuhlbrand aus der Straße Wippeskuhlen, im Wohngebiet zwischen der Innenstadt und dem Ortsteil Biekhofen, gemeldet.

In der Küche im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, trat aus dem Dachstuhl starker Rauch aus. Die Feuerwehr leitete einen Innenangriff unter Atemschutz ein. Von der Drehleiter aus wurde später das Dach teilweise abgedeckt, um weitere Brandnester zu finden.

Im Einsatz sind die Löscheinheiten aus Attendorn und Ennest mit acht Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften, ebenso Polizei, DRK und Rettungsdienst. Die Schadenshöhe ist laut Feuerwehr noch unklar. Die Dachgeschosswohnung ist bis auf weiteres unbewohnbar.