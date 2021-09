Attendorn: Dachstuhlbrand in Helden – Blitz als Ursache?

Attendorn. In Attendorn-Helden hat am Donnerstagabend ein Dachstuhl gebrannt. Womöglich wurde das Feuer durch einen Blitzeinschlag ausgelöst.

Zu einem Dachstuhlbrand in der Repetalstraße in Attendorn-Helden wurden am späten Donnerstagabend die Feuerwehr des Löschzuges Repetal und einige Einsatzfahrzeuge des Löschzugs Attendorn gerufen. Anwohner hatten Flammen entlang des Kamins an einem Fachwerkhaus entdeckt und den Notruf gewählt. Zeitgleich wurden die fünf Bewohner des betroffenen Hauses informiert. Sie verließen das Gebäude.

Gegenüber der Feuerwehr hatten sie erwähnt, rund eine Stunde vor dem Feuer sei ein heftiges Gewitter über den Attendorner Ortsteil gezogen. In diesem Zuge habe es auch einen lauten Knall gegeben. Kurz danach sei der Strom ausgefallen. Möglicherweise könnte das die Ursache für die Flammen sein.

Über die Drehleiter wurde ein Löschangriff gestartet. Mit der Wärmebildkamera wurde immer wieder kontrolliert, wie hoch die Temperaturen an den unterschiedlichen Stellen waren. Die Schwierigkeit war, dass die Feuerwehr mit der Drehleiter nicht so gut an das Fachwerkhaus herankam. Aus diesem Grund kamen auch weitere Leitern zum Einsatz, von denen aus die Brandbekämpfer die Schieferverkleidung am Kamin entfernten. An der darunterliegenden Holzkonstruktion waren ebenfalls noch Flammen, die abzulöschen waren.

Im Einsatz waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr, das DRK Attendorn mit einem Rettungswagen sowie der Regelrettungsdienst des Kreises Olpe. Während des Feuerwehreinsatzes war die Repetalstraße komplett gesperrt worden. Die Polizei hatte bereits auf der Mecklinghausener Straße den Verkehr umgeleitet.

