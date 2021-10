Attendorn: Das steckt hinter der „Hexenakademie“ in Wamge

Anne Bretschneider sitzt in dem Jurte-Zelt im Garten und trommelt. Sie macht eine schamanische Ausbildung und bietet ein Ferienprogramm für Kinder an.

Wamge. Anne Bretschneider lädt in Wamge Kinder in ihre „Hexenakademie“ ein. Sie möchte die Jungen und Mädchen wieder näher an die Natur heranführen.

Im Jurte-Zelt brennt ein Tisch-Feuer. Die Flammen tänzeln vor sich hin. Anne Bretschneider sitzt davor. Sie hat die Augen geschlossen und trommelt rhythmisch. Dabei singt sie leise. Die 35-jährige Frau aus Wamge macht derzeit eine schamanische Ausbildung. Ihr Wissen gibt sie Kindern im Rahmen ihrer „Hexenakademie und Zauberschule“ weiter – ein buntes Ferienprogramm, bei denen die Jungen und Mädchen wieder näher an die Natur herangeführt werden. Zurück zum Ursprung. Doch was steckt da eigentlich hinter?

Die Suche nach dem Krafttier

Anne Bretschneider lebt mit ihrem Mann Martin und ihren drei Kindern Hermine (2,5), Theo (8) und Karl (10) in Wamge. Etwas abgelegen, nahe am Wald mit einer großen Wiese vor der Haustür. Dort hat das Paar das große Jurte-Zelt aufgestellt, quasi der Kursraum für ihre Hexenakademie. „Es geht zum Beispiel darum, dass die Kinder herausfinden, welches Tier ihr persönliches Krafttier ist“, sagt die studierte Religionspädagogin und erklärt, dass es sich dabei um Seelenbegleiter handelt, die den Menschen Kraft schenken. „Gerade für Kinder ist es besonders schön, so ein Tier an ihrer Seite zu fühlen.“

Die Seele. Ein Begriff, der kaum greifbar ist. Ein Nicht-Ort, der in jedem steckt – und den es gilt zu entdecken. Den Kontakt zu sich selbst finden. Zu den Ursprüngen. Zur Natur. Und auch zur sogenannten Anders-Welt – darum geht es im Schamanismus. Die Trommel ist ein wichtiger Bestandteil. Mit deren Klängen begeben sich die Menschen auf eine schamanische Reise, ein meditativer Zustand, der ins Unterbewusstsein führt. „Man kann es mit der Trauma-Therapie vergleichen“, sagt Anne Bretschneider, die Trauerbegleitung auch in ihrem Studium vertieft hat. „Bei einem Trauma dissoziieren wir. Das heißt, die Seele verlässt den Körper. Und die gilt es, zurückzuholen.“

Das Gefühl, dass es da noch mehr geben muss. Das Ziel, an der Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten – deswegen hat sich Anne Bretschneider zusammen mit ihrem Mann Martin zu der schamanischen Ausbildung entschlossen, die sie im vergangenen Jahr begonnen haben. Sie lernen bei einem Paar in Baden-Württemberg, zwei Jahre dauert die Ausbildung. „Gelehrt wird das alte Wissen“, sagt Anne Bretschneider, die sich bereits als Kinderbuchautorin („Hannes und das Geheimnis auf Burg Altena“) einen Namen gemacht hat. „Es geht um alles das, was wir mit der menschlichen Einschränkung verlernt haben, wahrzunehmen.“

Ferienprogramm bis zum 15. Oktober

Bis zum 15. Oktober geht das Ferienprogramm für Kinder in der „Hexenakademie und Zauberschule“. Montag kommt Falkner Pierre Schmidt aus Erftstadt. Eine „Magische Greifvogelflugshow“ mit anschließenden Leckereien aus dem Hexenkessel. „Der Adler ist ein unglaubliches Krafttier mit seiner Aura“, sagt Anne Bretschneider. „Die Kinder sollen sich faszinieren lassen. Es ist ein pädagogisches Miteinander.“

Es ist noch mehr geplant. Mit Martin Bretschneider können Kinder und Erwachsene bei der Wintersonnenwende (21. Dezember) mit großem Lagerfeuer und Stockbrot schamanische Trommeln selber bauen. Und im März möchte Anne Bretschneider mit ihrem „Lebensraum“ starten, Kursangebote für Erwachsene, bei denen es unter anderem um die innere Kindarbeit geht. „Es geht darum, sich selbst wieder zu finden“, sagt Anne Bretschneider. „Zurück in die Kraft kommen, die eigene innere Größe kennen und nutzen lernen.“

Infos

Das komplette Ferienprogramm von Anne Bretschneider finden Sie unter www.anneshexenakademie.de. Anmeldungen – auch für die Greifvogelflugshow am Montag – sind noch möglich.

Anmeldungen per Mail an anmeldung@anneshexenakademie.de oder telefonisch unter 0178/6175015.

Die Kurse und die Flugshow sind kostenpflichtig. Die Preise finden Sie auf der Homepage.