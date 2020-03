Vor einigen Jahren haben sich Dr. Karl Heinz Virnich und seine Ehefrau Annette einen Lebenstraum erfüllt und sind in mehreren Etappen fast einmal um die Welt gesegelt. Ihren Heimathafen haben die begeisterten Hochseesegler dabei nie vergessen. Mit ihrer gleichnamigen Stiftung fördert das Ehepaar Projekte für Kinder und Jugendliche. Weil ihnen als Segelsportler das Thema „Wasserrettung“ besonders wichtig ist, unterstützen die Virnichs mit ihrer Stiftung auch die DLRG-Ortsgruppe Attendorn.

Die Rettungsorganisation mit Dr. Rudolf Muhr an der Spitze, einem alten Freund sowie Studien- und Arbeitskollegen von Dr. Karl Heinz Virnich, revanchierte sich jetzt für die großzügige finanzielle Förderung mit der Verleihung des DLRG-Verdienstabzeichens in Silber.

DLRG-Bundesverbandspräsident Achim Haag (links) und Vorsitzender Dr. Rudolf Muhr (rechts) ehren das Ehepaar Annette und Dr. Karl Heinz Virnich mit dem Verdienstabzeichen in Silber. Foto: martin droste

Für diese besondere Auszeichnung war am Montag mit Achim Haag sogar der Bundesverbandspräsident der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) nach Attendorn gekommen.

„Ich führe den Verband nicht vom Laptop, sondern fahre dahin“, war der seit Oktober 2017 amtierende Haag gerne der Einladung in die Hansestadt gefolgt. Dort stand vor dem Ehrungsabend in der Gerätehalle der DLRG-Ortsgruppe ein offizieller Empfang im Rathaus auf dem Programm, wo der ehemalige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenahr von seinem Kollegen Christian Pospischil empfangen wurde. Für den Präsidenten war es der 223. Termin seit Amtsantritt.

Schüttler hält die Laudatio

Vielleicht lag es an den vielen „Rotwesten“ in der Halle. Jedenfalls fühlte sich SPD-Politiker Pospischil bei den Wasserrettern sichtlich wohl. „Eigentlich müsste es DLSRG heißen: Die Lebensretter sind richtig gut“, lobte der Bürgermeister den Einsatz der Ortsgruppe. „Es ist alles andere als selbstverständlich, sich in die Fluten zu stürzen, um Menschen zu retten, die man in den meisten Fällen ja gar nicht kennt“, betonte Pospischil.

Kreis Olpe Verdienstabzeichen Für besondere Verdienste erhielten am Montagabend fünf aktive Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Attendorn das Verdienstabzeichen in Bronze: Schatzmeisterin Anja Groß für ihre clevere und geschickte Kassenführung. Ehemann Patrick Groß für sein organisatorisches Talent und als vertrauensvoller Ansprechpartner der Jugend. Manuel Plugge, mit 21 Jahren schon Leiter Fachdienste, der sehr viel Herzblut in seine Aufgaben steckt. Katharina Cermann, die als Leiterin Einsatz vor keiner Herausforderung zurückschreckt. Katharina Keseberg, seit 32 Jahren DLRG-Mitglied, die ihrem „Chef“ Dr. Rudolf Muhr als 2. Vorsitzende den Rücken freihält.

Die Laudatio für das Ehepaar Virnich hielt vor zahlreichen Ehrengästen und Sponsoren Hans-Jürgen Schüttler, der langjährige 2. Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Attendorn. Schüttler ist zwar nicht mehr im Amt, weiß aber aus über 40-jähriger Vorstandsarbeit, wie wichtig die Unterstützung der Virnichs und der anderen Sponsoren für eine ehrenamtlich geführte Rettungsorganisation wie das DLRG ist. „Sie haben nie die Heimat vergessen“, dankte er dem Unternehmer und seiner Frau u.a. für die Mitfinanzierung des Rettungsbootes Waldenburg, der Einsatzkleidung für das Jugend-Einsatzteam oder die Ausbildungsausrüstung für Schwimmer und Taucher.

Ein neues Zugfahrzeug

„Wir sind platt“, wäre Dr. Karl Heinz Virnich nach der „überraschenden Ehrung“ fast die Sprache weggeblieben. Aber dann sagte der Gründer und langjährige Geschäftsführer der Heldener Metall Technik (HMT) mit 342 Mitarbeitern am Standort Attendorn einen Satz, den Vorsitzender Dr. Rudolf Muhr und seine DLRG-Ortsgruppe gerne gehört haben: „Die Förderung läuft weiter.“

Das nächste Projekt ist für 2021 mit dem Erwerb eines neuen Zugfahrzeuges auch schon in Arbeit. Wenig später erhielt das frisch in das DLRG eingetretene Ehepaar Virnich ihre Mitgliedsabzeichen. „Ihr habt wieder einen Rekord aufgestellt. Erst das Verdienstabzeichen in Silber, dann sofort der Mitgliedsausweis“, schmunzelte Dr. Rudolf Muhr.