Attendorn: Diebe stehlen zwei E-Bikes aus Gartenhäuschen

Attendorn. Die Polizei sucht nach den Tätern, die zwei Pedelecs aus einem verschlossenen Gartenhaus in Attendorn gestohlen haben. Wert: über 7000 Euro.

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Sonntag, 19.30 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, zwei Pedelecs aus einem verschlossenen Gartenhaus in der Hermann-Forck-Straße in Attendorn entwendet.

Wie die Polizei mitteilt, haben sich die Täter Zugang verschafft, indem sie die Scharniere abschraubten und die Gartentür heraushoben. Die Pedelecs haben einen Wert von über 7000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02761/9269-0.

