Attendorn: Mubea stellt E-Lastenrad für Handwerker vor

Attendorn. Der Automobilzulieferer präsentiert auf der Messe „Zukunft Handwerk“ sein neues Transportmittel. Es besticht durch seine Leichtigkeit.

Elektrische Lastenräder sind in vielen Branchen etabliert und bieten eine nachhaltige, leise und platzsparende Alternative zu sperrigen, emissionsreichen Transporten. Insbesondere die Kurier-, Express,- und Pakte-Branche nutze die elektrischen Cargobike-Alternativen, um Stau sowie Parken in zweiter Reihe zu vermeiden und pünktlich zu ihren Kunden zu gelangen, schreibt der Attendorner Automobilzulieferer Mubea in einer Pressemitteilung. Auch die Handwerksbranche komme mit Blick auf ihren Mobilitätsbedarf in Innenstädten immer häufiger in Bedrängnis. Die Attendorner werden von Mittwoch, 8., bis Freitag, 10. März, an der „Zukunft Handwerk“ in München ihr neues E-Lastenrad für Handwerksbetriebe ausstellen.

+++ Lesen Sie hier: Nach Freistellung: Lehrer aus Attendorn wird nicht angeklagt +++

Neben staubedingt längeren Anfahrtswegen, weiten immer mehr Städte ihre autofreien Zonen aus und streichen die benötigten Parkflächen. Unternehmer suchen nach alternativen Mobilitätskonzepten. „Das Handwerk ist der Motor der Wirtschaft – mit unseren Produkten können wir ein wichtiges Puzzleteil für die urbane Mobilität dieser Branche bieten“, betont Dr. Stefan Cuber, Geschäftsführer bei Mubea. So wird die Handwerksbranche in Zukunft eine spannende Zielgruppe für Hersteller von überdachten Cargobikes mit geschlossener Box und sinnvollen Ausbauten für den jeweiligen Anwendungsfall sein.

Leichter und robuster Rahmen

Der Leichtbau-Spezialist aus der Hansestadt präsentiert nun mit seinen eigens entwickelten und in Deutschland produzierten E-Cargobike eine umweltfreundliche und robuste Lösung für die innerstädtische Mobilität mit Automotive-Know-how. Die Grundlage des Fahrzeugs ist ein leichter und robuster Rahmen aus langlebigen Aerospace-Aluminium mit Stabilisatoren und Doppelquerlenkern mit Feder-Dämpferbeinen an Vorder- und Hinterachse. Die speziell für den Cargo-Einsatz entwickelten 16-Zoll Performance-Räder mit Alufelgen und Motorradbereifung sorgen für einen sicheren Kontakt zur Straße.

+++ Das könnte Sie interessieren: Dieser Airbus fliegt am häufigsten über den Kreis Olpe +++

Das überdachte E-Lastenrad mit geschlossener Box und Unterflurmodul ist Transporter und mobile Werkstatt zugleich und bietet eine Zuladung von bis zu 200 Kilogramm. Ob Arbeitsmaterialien, Werkzeuge oder Ersatzteile – das U-Mobility Cargo ist für unterschiedlichste Gewerke des Handwerks interessant, die ohne sperriges Rohmaterial zum Kunden fahren. Hier besteht vor allem für Elektroinstallations-, Heizungs- und Sanitärarbeiten, aber auch für Malermeister oder zum Beispiel Schlosser ein enormes Potenzial. Hinzu kommt, dass Fahrer: für das Bewegen des Fahrzeugs weder Führerschein noch Versicherung benötigen und das Fahrzeug analog zum Fahrrad überall dort abstellbar ist, wo es andere Verkehrsteilnehmer nicht behindert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe