Attendorn: Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf der L 512

Bei einem Auffahrunfall auf der L 512 in Attendorn wurden drei Menschen verletzt.

Attendorn. Ein plötzlicher Spurwechsel hat am Donnerstagmorgen zu einem Auffahrunfall bei Attendorn geführt. Drei Verletzte mussten ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall in Attendorn sind am Donnerstag drei Menschen verletzt worden. Eine 19-Jährige fuhr gegen 7.20 Uhr auf der L 512 etwa auf Höhe der JVA mit ihrem Wagen auf das Auto eines 24-Jährigen auf, berichtet die Polizei. Die beiden Fahrer und der Beifahrer (19) des vorderen Wagens wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der 24-Jährige wurde zu einer starken Bremsung gezwungen, weil ein Wagen, der auf der rechten Spur in Richtung Meinerzhagen unterwegs war, unvermittelt auf die linke Spur in Richtung Olpe zog. Die 19-Jährige realisierte das Bremsmanöver zu spät, so dass sie den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte.

Die Schadenssumme liegt insgesamt im fünfstelligen Bereich. Die Fahrbahn in Richtung Olpe war kurzzeitig gesperrt.

