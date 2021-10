Attendorn: E-Bike für 4000 Euro trotz Sicherung gestohlen

Die Polizei sucht einen E-Bike-Dieb in Attendorn.

Attendorn. Die Polizei in Attendorn sucht einen Dieb, der ein wertvolles E-Mountainbike gestohlen hat – obwohl das Fahrrad eigentlich gesichert war.

In Attendorn ist am Dienstag ein E-Bike gestohlen worden. Unbekannte entwendeten das Zweirad, das nach Polizeiangaben mit einem Faltschloss gesichert war, zwischen 15.30 und 16.30 Uhr in der Königsberger Straße. Auch das Schloss wurde gestohlen.

+++ Mehr Infos aus dem Kreis Olpe: Ohne Corona-Test kein Ferienspaß für Kinder +++

Bei dem E-Bike handelt es sich um ein blau-goldenes Mountainbike der Marke Raymond, Modell: Fullray e 8.0, im Wert von rund 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe