Attendorn: Einbrecher durchwühlen Wohnung – Seniorin schläft

Attendorn. Die Seniorin in Attendorn hat geschlafen, während Einbrecher ihre Wohnung durchwühlten. Die Beute der Täter blieb überschaubar.

Während eine Seniorin im Obergeschoss schlief, haben Einbrecher das Erdgeschoss eines Hauses in Attendorn durchwühlt und eine geringe Menge Bargeld erbeutet. Der oder die zunächst unbekannten Täter hatten in der Nacht zu Sonntag die Terrassentür des Wohnhauses in der Straße Auf dem Schilde aufgebrochen, um in das Gebäude zu gelangen. Das berichtet die Polizei. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen.

Anhaltspunkte auf mögliche Täter ergaben sich nicht, die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 02761/9269-0.

