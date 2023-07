Attendorn: Einbrecherpaar versteckt sich unter dem Bett

Attendorn. Ein Mann (29) und eine Frau (30) sind in ein Haus in Attendorn eingebrochen. Als die Polizei eintraf, fanden sie das Paar unter dem Bett.

Die Polizei erhielt in der Nacht zu Mittwoch (26. Juli) Hinweise darauf, dass sich Personen unbefugt in einem zurzeit unbewohnten Haus in der „Alte Handelsstraße“ befanden. Kurz nach Mitternacht hatte die Eigentümerin die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt.

Als die Beamten wenig später vor Ort eintrafen, konnten im Verlauf des Einsatzes ein Mann (29) und eine Frau (30) im Haus festgestellt werden. Sie hatten sich unter einer Matratze liegend in einem Bettkasten vor dem Zugriff der Polizei versteckt gehalten.

Bei einer weiteren Durchsuchung der Personen konnten bei dem Mann einige Gegenstände aufgefunden werden, die er offenbar aus dem Interieur des Hauses an sich genommen hatte. Zudem führte er eine geringe Menge an Betäubungsmitteln mit sich. Beide Personen wurden zunächst vorläufig festgenommen. Unklar blieb jedoch vorerst, wie das Paar genau in das Haus gelangt war.

Dies ist nun Bestandteil der Ermittlungen, welche die Kriminalpolizei übernahm.

