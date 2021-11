Die Polizei gibt Tipps mit Blick auf die vermehrten Einbrüche in Autos.

Blaulicht Attendorn: Einbrüche in Autos - Tipps zur Prävention

Attendorn. Wieder kam es zu Diebstählen aus Autos. Dieses Mal in Attendorn. Die Polizei Olpe gibt Tipps zur Prävention.

Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag, 21. November (20 Uhr) und Montag, 22. November (5 Uhr) die Autoscheiben mehrerer Pkw eingeschlagen, die über Nacht in der Straße „Heggener Weg“ in Attendorn geparkt waren. Anschließend stahlen sie die Geldbörsen, die sich in den drei Fällen im Fahrzeuginneren befanden. Es entstand jeweils ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Zudem erbeuteten die Diebe den Inhalt der Portemonnaies - unter anderem Bargeld, Ausweisdokumente und Geldkarten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Der Zündschlüssel sollte immer abgeschlossen sein

Neben den Diebstählen der vergangenen Nacht haben Geschädigte am Wochenende bereits Diebstähle von Wertgegenständen aus Fahrzeugen angezeigt. Damit „Gelegenheit nicht Diebe macht“, rät die Polizei folgendes: Wertgegenstände wie Geldbörsen, mobile Navigationssysteme, Smartphones oder Bargeld sollten grundsätzlich nicht im Fahrzeugaufbewahrt werden. Auch festverbaute Navigations- und Multimediageräte sollten ausreichend gegen Diebstahl geschütztsein. Das Fahrzeug sollte stets abgeschlossen werden. Das gilt auch für Fenster, Türen, den Kofferraum, das Schiebedach bzw. das Verdeck des Cabriolets oder den Tankdeckel/-klappe. Am besten steht der Wagen in einer abschließbaren Garage, zumindest aber auf einer gut beleuchteten und belebten Parkfläche.

Der Zündschlüssel sollte immer abgeschlossen sein, auch bei kurzer Abwesenheit (z. B. beim Tanken, Zeitungskauf). Dabei sollte darauf geachtet werden, dass bei einer Funkfernbedienung ein optisches Signal das Abschließen quittiert. Ist das Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, sollte diese auch in Betrieb genommen werden.

Nachbarn sind der beste Schutz: Fallen verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen auf, die mehrmals langsam durch die Straße „streifen“ oder auch Fahrzeuge fotografieren,sollte das Kennzeichen notiert und die Polizei informiert werden. Weitere Informationen zum Diebstahlschutz erhalten Interessierte hier.

