Attendorn: Endlich - Das Gauklerfest meldet sich zurück

Das Attendorner Gauklerfest bietet auch bei der 33. Auflage am 13. und 14. August rund um den Alten Markt eine faszinierende Mischung aus Comedy, Akrobatik, Kleinkunst und Musik.

Attendorn. Nach der zweijährigen Coronapause gibt es in Attendorn auf dem Gauklerfest wieder einzigartiger Mix aus Comedy, Kleinkunst, Akrobatik und Musik.

Das Kinder- und Gauklerfest kehrt am 13. und 14. August nach zweijähriger Coronapause in die Straßen und Gassen der Attendorner Innenstadt zurück. „Nach zwei langen Jahren Gaukler-Entzug können Kulturfans bei vielen spannenden Street-Art-Acts endlich wieder in den blubbernden Pool voller Inspiration eintauchen“, versprechen die Organisatoren von Kulturbüro und Jugendzentrum ein „südwestfälisches Fanal für Vielfalt, künstlerische Freiheit und Toleranz“.

Auch Olaf Geschwinde fiebert der 33. Auflage dieses einzigartigen Mix aus Comedy, Kleinkunst, Akrobatik und Musik entgegen. „Wir stehen in den Startlöchern und geben ab heute Vollgas“, sagt der 1. Vorsitzende des 1991 gegründeten Kulturbüros vor einer der letzten Orga-Sitzungen. Seit 20 Jahren steht Geschwinde an der Spitze des Vereins mit über 280 Mitgliedern und hast schon viele Gauklerfeste mitorganisiert, Höhen und Tiefen erlebt.

+++ Lesen Sie hier: Besucherrekord beim Attendorner Kultursommer 2022 +++

„2019 war toll“, blickt der 53-jährige Inhaber eines Metallbaubetriebes mit etwas Wehmut auf das letzte normale Gauklerfest vor der Corona-Zwangspause zurück. Danach war nichts mehr toll. „Wir hatten 2020 so gut wie geplant, die Sponsorenbriefe waren schon rausgegangen“, erinnert sich Olaf Geschwinde. Doch dann kamen die Pandemie und ihre schwerwiegenden Einschränkungen auch über die in Südwestfalen bekannte und beliebte Großveranstaltung. Geschwinde: „Wir haben das Gauklerfest kurzfristig gecancelt.“

Ein Jahr später konnte zumindest ein Gauklerfest in Miniformat auf dem Kino-Vorplatz durchgeführt werden. Mit mäßigem Erfolg. „Wir hatten fast mehr Helfer als Besucher“, berichtet der Attendorner. Auch viele Stammgäste verzichteten mit Blick auf Test- und Maskenpflicht sowie Abstandsgebot auf einen Besuch. Aber ein Hauptziel hatten die Organisatoren um Olaf Geschwinde erreicht: die zahlreichen freiwilligen Helfer an Bord zu behalten. Die Motivation war wieder da.

Spielstraße auf dem Kloster- und Rathausplatz

Einen neuen Motivationsschub gab es im November 2021 bei einem Workshop unter dem Motto „Was und wie können wir machen?“. Dort wurden Neuerungen diskutiert und die Weichen für das 33. Kinder- und Gauklerfest im Jubiläumsjahr „800 Jahre Attendorn“ gestellt. Und weil nach und nach alle Corona-Beschränkungen für solche Großveranstaltungen aufgehoben worden sind, können sich die Besucher am Samstag und Sonntag rund um den Alten Markt auf die gewohnte Atmosphäre und Dekoration freuen. An den Fassaden der Häuser hängen wieder die bunten und mitunter bizarren Figuren. Eine Änderung gibt es allerdings: Die Spielstraße für die Kinder wird auf dem Kloster- und Rathausplatz aufgebaut.

Neu ist auch der Termin außerhalb der Sommerferien. Aber das ging wegen des eng getakteten Programms im Attendorner Jubiläumsjahr nicht anders. Bislang hat Olaf Geschwinde ein „positives Feedback“ erhalten. Aber er ist gespannt, wie sich die Besucherzahlen entwickeln. Dass die Meilertage an diesem Wochenende eröffnet werden, sieht Geschwinde nicht als Konkurrenz.

+++ Lesen Sie hier: Jeden Tag „Kaffe-to-go“? - Das kostet 800 Euro im Jahr +++

Froh sind die Veranstalter, dass fast alle Sponsoren dem Gauklerfest auch in schwierigen Zeiten die Treue gehalten haben. Dazu gehören vor allem die Stadt Attendorn, die Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem, der Kreis Olpe und eine Reihe von heimischen Unternehmen. Ohne diese Unterstützung, wissen Geschwinde und Co., wäre eine kulturelle Großveranstaltung dieser Größenordnung nicht möglich.

Große Bühne auf dem Alten Markt

Die große Bühne steht wieder auf dem Alten Markt vor dem Südsauerlandmuseum. Dort tritt am Samstagabend ab 22 Uhr als Top-Act das Berliner DJ- und Produzentenkollektiv Jazzanova mit tanzbarem Nu Jazz auf (wir berichteten). Die Besucher können sich, so die Ankündigung, auf „ein bisschen Funk, einen Schuss Soul, eine Prise HipHop, garniert mit Latin, Pop und House“ freuen. Wie gewohnt auf dem Parkplatz hinter der Sparkasse wird die kleine Musikbühne aufgebaut. Für Technik, Bühnenaufbau, Licht und Ton sorgen beim Gauklerfest die heimischen Profis von „Bassta Event Technologies“.

Die Veranstalter von Kulturbüro und Jugendzentrum können sich auf ein 25-köpfiges Organisationsteam und einen festen Stamm von 60 bis 70 Helfern verlassen. Dazu kommen zahlreiche Attendorner, darunter etliche Studenten, die für das Gauklerfest in ihre Heimatstadt zurückkehren, um hier tatkräftig mitanzupacken, ab Donnerstag auf- und am Sonntag wieder abzubauen. Über die Unterstützung „sehr vieler junger Leute“ freut sich Olaf Geschwinde.

Eintritt wird auch beim 33. Kinder- und Gauklerfest nicht genommen. Ein freiwilliger Obolus von 6 Euro für den weiß-silbrigen Jubiläums-Gauklerpin oder eine großzügige Spende – ist aber gern gesehen. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe