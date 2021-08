Unfall Attendorn: Fahrer gerät nach Sekundenschlaf in Gegenverkehr

Attendorn. Der Fahrer (29) eines Van nickte auf der L 512 bei Attendorn kurz ein. Der entgegenkommende Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden.

Bei einem Unfall auf der L 512 zwischen Olpe und Attendorn wurde ein 49-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag verletzt. Ein ihm entgegenkommender Fahrer (29) war kurz zuvor eingenickt.

Wie die Polizei mitteilt, war der 29-Jährige mit einem Transporter am Montag gegen 15 Uhr auf der L 512 in Fahrtrichtung Attendorn unterwegs. Nach eigenen Angaben war er stark übermüdet und fiel auf Höhe der Ortschaft „Kraghammer“ in einen Sekundenschlaf. Dadurch geriet sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn.

Der ihm entgegenkommende Fahrer bemerkte zwar, dass sich der Van auf seiner Fahrbahn befand und versuchte noch, nach rechts auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr vermeiden. Der 49-Jährige klagte nach dem Unfall über Schmerzen und wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im insgesamt fünfstelligen Eurobereich.

