Attendorn: Fahrerin (21) verliert Kontrolle – Mann verletzt

Eines der beschädigten Autos bei einem Verkehrsunfall in Attendorn.

Attendorn. Eine Autofahrerin wollte in Attendorn einem Tier ausweichen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen. Ein 31-Jähriger wurde verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße In der Stesse in Attendorn ist ein 31-Jähriger am Sonntag verletzt worden. Eine 21-Jährige, die mit ihrem Auto aus Richtung Ruterbusch kam, verlor nach Angaben der Polizei Olpe gegen 19.45 Uhr die Kontrolle über ihren Wagen, als sie einem Tier auszuweichen versuchte.

Der Wagen prallte gegen das Fahrzeug einer 34-Jährigen, in dem auch der 31-Jährige saß. Die Fahrerin war in Gegenrichtung unterwegs, hatte ihr Auto wegen des Ausweichmanövers der 21-Jährigen aber bereits am Straßenrand abgestellt.

Es entstanden ein Sachschaden an den Autos im vierstelligen Eurobereich sowie ein Sachschaden an dem Verkehrszeichen im dreistelligen Eurobereich.