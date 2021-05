Attendorn: Falsche Handwerker ziehen Ehepaar über den Tisch

Die Polizei sucht Trickbetrüger, die sich in Attendorn als Klempner ausgaben.

Attendorn. Ein Ehepaar in Attendorn ist Opfer von Betrügern geworden. Die Unbekannten gaben sich als Klempner aus und kassierten – reparierten aber nicht.

Vermeintliche Klempner haben am Wochenende ein Ehepaar in Attendorn über den Tisch gezogen. Das Paar zahlte 500 Euro für Reparaturarbeiten, die gar nicht durchgeführt wurden, wie sich später herausstellte. Das berichtet die Polizei, nachdem die 31 Jahre alte Ehefrau den Betrug am Montag anzeigte.

Telefonisch beauftragteihr Mann am Samstag Vormittag einen Klempner-Notdienst. Vor Ort erklärte einer der Monteure, dass Arbeiten im Auftragswert von 500 Euro vorliegen würden. Diese seien vor Beginn in bar zu zahlen. Nachdem die Frau das Geld geholt hatte, kamen die Monteure zurück, führten Arbeiten durch und kassierten. Die Rechnung wurde anschließend auf das Mobiltelefon gesandt.

Zudem wurde darauf hingewiesen, dass die Betroffenen für mehrere Stunden kein Wasser laufen lassen sollten. Nach der geforderten Wartezeit bemerkte das Paar, dass offenbar gar keine Reparatur durchgeführt worden war. Auf telefonische Rückfrage wurden die Geschädigten zunächst vertröstet, später war die Nummer nicht mehr erreichbar.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass bei der Auswahl von Handwerker-Notdiensten, wie beispielsweise Schlüssel- oder Rohreinigungsdienste, einiges beachtet werden sollte. Gemeinsam mit der Verbraucherzentrale NRW hat die Polizei NRW Verhaltenshinweise erarbeitet, um unseriöse Handwerkerdienste zu erkennen:

Wenden Sie sich an örtliche Anbieter.

Definieren Sie, was genau gemacht werden soll.

Zahlen Sie nur, was Sie vereinbart haben.

Bitten Sie die Handwerker, eine Rechnung auszustellen.

Bevorzugen Sie ortsansässige Firmen, um die Fahrtkosten gering zu halten.

Vergleichen Sie die Preise der Anbieter und achten Sie auf Wochenend- und Nachtzuschläge. Vereinbaren Sie nach Möglichkeit auch Festpreise.

Lassen Sie sich nicht nötigen.

