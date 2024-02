Attendorn feiert: Ausgelassene Stimmung bei der Damensitzung

Bunt verkleidet feierten über 550 Frauen in der Attendorner Stadthalle Karneval.

Attendorn Nonstop-Programm in der Stadthalle sorgt für Ekstase: Frauen in karnevalistischer Hochstimmung. Bürgermeister Pospischil in der Bütt.

Moderatorin und Kabarettistin Anja Geuecke, auch bekannt als „Hettwich vom Himmelsberg“, begrüßte am Freitagabend in der Damensitzung über 550 bunt verkleidete Närrinnen. In der Stadthalle war die Attendorner Karnevalsgesellschaft zum zweiten Mal Ausrichter der Veranstaltung, die zuvor lange die Katholische Frauengemeinschaft ausrichtet hatte.

Bekannt dafür, Verfehlungen auf den Punkt zu bringen, dichtete die Kabarettistin das Lied „O Feuerteich, o Feuerteich, wie leer sind deine Flächen“, das auf die Melodie „O Tannenbaum“ von den feierfreudigen Damen mit Inbrunst mitgesungen wurde. Nachdem Bürgermeister Christian Pospischil im vergangenen Jahr nicht dabei gewesen war, freute er sich diesmal „wie Bolle“ auf seine erste Sitzung bei den Damen. Das über vierstündige Nonstop-Programm mit heimischen und auswärtigen Garden, Musikern und sonstigen Vortragenden brachte die Kattfiller-Frauen in karnevalistische Ekstase. Die gelungene Programmplanung lag in den Händen von Viola Maiworm und einem Frauenteam.

