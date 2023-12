Attendorn: Feuer vernichtet Garage mit zwei Autos

Lichtringhausen Nächtlicher Einsatz: Übergreifen des Brandes auf Wohnhaus verhindert. Brandermittler der Polizei ermitteln nun die Ursache

Zu einem Garagenbrand rückten die Feuerwehr-Einheiten Attendorn, Lichtringhausen, Windhausen und Ennest am Freitagabend gegen 23.23 Uhr zur Straße Am Berndebach in LIchtringhausen aus. „Feuer 2 – Garagenbrand“ lautete das Einsatzstichwort. „Bereits um 23.29 Uhr wurde auf ,Feuer 3‘ erhöht, nachdem auch feststand, dass zwei Pkw brennen sollen“, erklärte Feuerwehr-Pressesprecher Christian Schnatz.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte standen ein Seat Ibiza und ein Peugeot in voller Ausdehnung in Flammen. Mehrere Trupps gingen unter Atemschutz gegen die Flammen an. Nach rund 20 Minuten war das Feuer unter Kontrolle. Mit einer sogenannten Riegelstellung verhinderte die Wehr das Übergreifen des Feuers auf das anschließende Wohnhaus. Weitere Nachlöscharbeiten, bei denen auch ein Schaumteppich gelegt wurde, um möglichst alle Glutnester zu ersticken, waren nötig. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch je ein Rettungswagen des Rettungsdienstes des Kreises Olpe sowie des DRK-Ortsvereins Attendorn mit an die Einsatzstelle gerufen worden. Ein Brandermittler der Kriminalpolizei wird die weiteren Ermittlungen zur möglichen Brandursache aufnehmen, hieß es in der Nacht.

