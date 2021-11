Attendorn: Feuer zerstört Skoda und VW-Caddy in Erlen

Attendorn. Hinter einem Wohn- und Geschäftshaus brannten am frühen Dienstagmorgen ein Skoda und ein VW-Caddy aus. Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern.

Zwei Autos sind am Dienstagmorgen bei einem Feuer in Attendorn komplett zerstört worden. Auch wenn die Feuerwehr schnell an der Einsatzstelle war, konnte sie nicht verhindern, dass der Skoda-Fabia sowie ein VW-Caddy, die hinter dem Wohn- und Geschäftshaus an der „Erlenstraße“ im Attendorner Ortsteil Erlen standen, komplett ausbrannten.

Durch einen Rauchmelder war der Hausbesitzer und Betreiber einer KFZ-Meisterwerkstatt von dem Feuer aufmerksam geworden. Schnell verließen er und ein weiterer Mann das Wohnhaus, in dessen Garagen sich die Werkstatt befinden. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr gingen mit massiven Löschangriffen unter Atemschutz gegen die Flammen vor. Neben den Fahrzeugen hatten die Flammen auch die Hausfassade sehr stark beschädigt.

54 Einsatzkräfte der Feuerwehr-Einheiten, Attendorn, Neu-Listernohl und Listerscheid waren gegen 5 Uhr mit dem Einsatzstichwort „Feuer 3 – Gebäudebrand“ in die Erlenstraße gerufen worden. Neben der Polizei, die mit mindestens zwei Streifenwagen vor Ort war, unterstützten auch der Regelrettungsdienst des Kreises Olpe sowie ein Rettungswagen des DRK-Attendorn. Ein Mann wurde im Rettungswagen vor Ort untersucht, ein Transport ins Krankenhaus war aber nach ersten Informationen nicht erforderlich.

