Attendorn/Finnentrop: Teure Scott-Fahrräder gestohlen

Zwei Fahrraddiebstähle hat die Polizei gemeldet. Aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses am Max-Planck-Ring in Finnentrop haben unbekannte Täter zwischen Sonntag und Dienstag ein hochwertiges E-Bike der Marke Scott entwendet. Das orangene Pedelec hat einen Wert von rund 4000 Euro.

Ebenfalls ein E-Bike der Marke Scott fiel Dieben in Attendorn in die Hände: Sie stahlen am Dienstag von einem Unterstellplatz für Fahrräder vor einem Firmengebäude an der Dieselstraße das Rad, das der Besitzer gegen 13.45 Uhr dort angeschlossen hatte. Als er nach Schichtende gegen 22 Uhr sein E-Bike entriegeln wollte, befand sich dieses nicht mehr an dem ursprünglichen Platz. Das rote Scott „Strike eRide 930“ hat ebenfalls einen Neuanschaffungspreis von etwa 4000 Euro. Hinweise auf beide Taten nimmt die Polizei unter Tel. (02761) 92690 entgegen.

