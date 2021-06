Attendorn: Frau (38) greift Mitbewohnerin und Polizisten an

Attendorn. Die Polizei hat eine Frau in Attendorn in Gewahrsam genommen, nachdem sie eine Mitbewohnerin mit einer Glasflasche angegriffen hatte.

Eine 38 Jahre alte Frau hat am Montag in einem Mehrfamilienhaus in Attendorn randaliert und später auch einen Polizisten gebissen. Die Beamten waren gegen 19.10 Uhr alarmiert worden, weil die polizeibekannte Frau in dem Haus an der Straße Am Hettmecker Teich eine Mitbewohnerin mit einem Gürtel und einer Bierflasche angegriffen haben soll, berichtet die Polizei Olpe.

Als die Beamten eintrafen, hielt die Verdächtige zwei Flaschen in der Hand und zeigte sich verbal sehr aggressiv. Sie war deutlich alkoholisiert und stand offensichtlich auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Nachdem ihr die Gegenstände abgenommen wurden, verhielt sie sich weiter uneinsichtig und wehrte sich gegen die Maßnahme, so dass ihr Handschellen angelegt werden mussten.

Um weitere Straftaten zu verhindern, brachten die Beamten die 38-Jährige in das Polizeigewahrsam nach Olpe. Dabei verletzte sie einen Beamten durch einen Biss in die Hand leicht. Ein Alkoholtest sowie ein Drogenvortest verliefen positiv. Nach der Ausnüchterung wurde sie am Mittwoch wieder entlassen. Die Beamten schrieben entsprechende Anzeigen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe