Attendorn: Fünf Verletzte bei Auffahrunfall auf der L 512

Olpe. Einen Unfall mit fünf verletzten Personen meldet die Polizei auf der L 512 bei Attendorn.

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Samstag, 9. September, um 12.35 Uhr im Bereich der L 512 in Attendorn. Zu diesem Zeitpunkt mussten zwei Pkwfahrer, welche die L 512 in Fahrtrichtung Olpe befuhren, verkehrsbedingt halten. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr eine dahinter fahrende 40-jährige Pkw-Fahrerin aus Ahlen auf die vor ihr wartenden Fahrzeuge auf, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Dabei wurden fünf Insassen leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

