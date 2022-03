Attendorn: Für die Ukraine: Menschen bilden Friedenszeichen

Ein eindrucksvolles Zeichen für den Frieden und die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine nach dem brutalen russischen Angriffskrieg setzten am Freitagabend viele Attendorner auf dem Rathausvorplatz.

Ein eindrucksvolles Zeichen für den Frieden und die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine nach dem brutalen russischen Angriffskrieg setzten am Freitagabend viele Attendorner auf dem Rathausvorplatz. Auf Einladung des Franziskuskreises zündeten sie vor dem Rathaus ein Licht an und bildeten mit den angezündeten Kerzen in der Hand das Peace-Symbol. „Wir sind fassungslos über den Krieg in der Ukraine“, sagte Angela Selter vom Franziskuskreis.

Bürgermeister Christian Pospischil zeigte sich beeindruckt von diesem „deutlichen Zeichen gegen den furchtbaren Angriffskrieg“ von Putin und bat um Geldspenden für die wiedereröffnete Spendenaktion „Attendorn hilft“. Mit dem Geld wird die Hansestadt in enger Abstimmung mit der polnischen Partnerstadt Rawicz Hilfsgüter kaufen, die nach Schytomyr in der Ukraine gebracht werden (wir berichteten). Ein erster Transport wurde am Sonntag an der neuen Asylunterkunft zwischen Schwalbenohl und Ennest beladen.

Bürgermeister kritisiert Anfeindungen

Bürgermeister Pospischil ist aber auch um Sorge um den inneren Frieden und kritisierte Anfeindungen gegen russischstämmige Menschen in Attendorn. Angela Selter vom Franziskuskreis verwies auf die Aktionen der „Mubea hilft“-Stiftung und von go4peace mit dem aus Attendorn stammenden katholischen Pastor Meinolf Wacker. Musikalisch umrahmt wurde die Friedensaktion vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr und von Jan Backhaus mit der Querflöte. dro

